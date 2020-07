Deep Blue, pour explorer les trésors des pirates

Deux jeux de société pour s'amuser en famille ou entre amis cet été - © Days of Wonder

Deux jeux de société pour s'amuser en famille ou entre amis cet été - © Days of Wonder

Deep Blue est un grand jeu de plateau dans l'univers marin qui dure 30 à 45 minutes. C'est l'un des derniers jeux de la gamme Days of Wonder qui devrait ravir les fans de jeux de société.

"On a retrouvé une carte au trésor, vous pensez être le seul capitaine à l'avoir trouvée mais il n'en est rien puisque plusieurs capitaines ont la même carte que vous. Vous devrez donc aller plus vite que les autres, remporter un maximum de trésors sur les différentes épaves dans la mer et celui qui récolte le plus de points de victoire à la fin remporte la partie" résume Pascal Michel.

Chaque joueur peut effectuer plusieurs actions à son tour. "Il y en a toujours quatre : faire avancer votre bateau et selon son avancement découvrir ce qui se cache derrière un épave, acheter des membres d'équipage pour faire des plongées plus importantes, vous reposer pour reprendre les cartes que vous jouerez et faire une plongée et essayer de fouiller l'épave" détaille le chroniqueur.

Le jeu ne s'arrête pas là puisque de nombreuses nuances sont apportées dans le déroulement de la partie grâce à diverses cartes. Il vous faut des hélices, de l'argent pour les personnages, vous pouvez obtenir des bonus, etc. Pour trouver les trésors, vous devrez plonger votre main dans un sachet et piocher les bonnes perles, ce qui donne également du suspense.

Pascal Michel conseille fortement Deep Blue qu'il a personnellement adoré avec ses amis. "Il y a pas mal de suspens, c'est un jeu assez complet si vous voulez jouer avec vos amis ou votre famille" ajoute-t-il.

Il précise toutefois que les règles prennent du temps à être expliquées et assimilées. Pour palier à ce problème, il vous conseille de suivre des tutos YouTube sur le jeu qui sont bien expliqués. "Mais une fois la première partie faite vous passez un bon moment" affirme le chroniqueur.