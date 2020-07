Deux jeux d'ambiance sur la langue française pour des heures de rire et d'apprentissage cet été

Le tout est chronométré et dure trente secondes. Le jeu parait simple mais la stratégie est de mise. L'intérêt est de retrouver avec votre équipe le mot qui utilisera le plus de lettres possibles et de ramener les lettres utilisées par l'adversaire de votre côté du plateau. Enfin, ce jeu reste un jeu porté sur la langue française : donc, "si quand vous épelez votre mot, vous faites une faute d'orthographe, l'équipe adverse le signale et vous perdez vos points et le tour revient à l'équipe adverse".

Le principe est simple : vous avez un plateau avec plusieurs lettres de l'alphabet et des cartes à thèmes. "Vous piochez un thème au sort et lisez celui-ci à l'équipe adverse qui doit trouver un mot qui comporte le plus de lettres possibles qu'il y a disposées sur le plateau" explique-t-il.

© Cocktail Games

Unanimo Party est le jeu d'ambiance à sortir à l'apéro et est adaptable tant pour les enfants que pour les adultes. Tout comme Mot pour Mot, il se joue jusqu'à 12 et est accessible dès 10 ans et "il s'explique et se joue facilement et met une ambiance dingue" assure le chroniqueur jeux de société.

Dans la boîte, il y a des cartes vertes et rouges. Les premières pour jouer avec les enfants, les secondes plus avec les adultes.

On vous donne un thème et en trente secondes vous devez retrouver le plus de mots en rapport avec celui-ci. Il vous en faut six. "Si on a trouvé les mêmes mots on gagne des points, si pas on ne gagne pas de points et à la fin c'est celui qui a le plus de points qui gagne la partie" résume Pascal Michel.