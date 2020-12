Deux gîtes insolites à tester avec votre bulle pour s’évader à deux pas de chez soi

Juliette Grégoire vous propose désormais des endroits possédant à l’inverse, bien plus d’espace, avec deux gîtes qu’elle a testés pour vous : Le River Lodge à Maredsous et Le Temps de Livresse à Namur.

On quitte le Condroz et on remonte sur Namur, à Saint-Marc précisément, soit à 4 kilomètres du centre-ville de la capitale de la Wallonie, destination Le Temps de Livresse, "un endroit avant tout pour se relaxer et lire un bon bouquin" commente Juliette Grégoire.

Le but est en effet aussi de repartir avec un livre ou plusieurs et d’en amener d’autres à ce logement insolite.

Ce duplex ravira les amoureux de la littérature mais dépaysera et apaisera tout un chacun.

Une bibliothèque a été créée sur mesure pour valoriser les livres qui y sont entreposés. Vous disposez d’une cuisine équipée, d’une douche italienne et d’une chambre avec grande baie vitrée qui offre une vue sur les alentours de cette localité de la ville de Namur. "L’endroit est magnifique, a été très bien rénové, c’est chaleureux, on se sent comme dans un cocon, c’est propice au calme et à la lecture" savoure la chroniqueuse.

La nuitée coûte 130€ pour deux, à laquelle on peut rajouter un petit-déjeuner fait de produits locaux, au prix de 10€ par personne. "Pour 10€ par personne je n’ai jamais eu un aussi beau petit-déjeuner" assure Juliette. Son conseil, louer ce gîte pour plus qu’une nuit pour profiter des livres et du calme.