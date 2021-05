Des tags se transforment en véritables néons et c'est éblouissant

Direction Londres avec cette artiste qui a décidé de décorer sa terrasse en pleine ville. On peut tous mettre des plantes d’autant que l’on pourra planter après les saints de glace.

Mais l’autre idée c’est de mettre un peu de couleur type néon et de se lancer dans les tags. Il existe d’ailleurs certaines couleurs comme si vous aviez allumé des lumières, le soir, vous avez l’impression d’avoir des couleurs surprenantes. A noter que cela coûte beaucoup moins cher que de mettre des néons sur sa terrasse.

Si l’on vous dit rose et personnage de dessin animé, vous pensez à qui ? On remarquera que la peinture est d’une très grande intensité. C’est tout simplement magique et hyperjoli… Elle est pas belle la Panthère Rose ? On s’y croirait !

►►► A lire aussi Une cascade à vélo tout-terrain plutôt gênante qui laissera des traces

C’est le post du jour que Delphine Simon a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

Regardez plutôt !