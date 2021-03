Des taches sur vos chaussures ou sacs en cuir ? Pas de panique, David Jeanmotte a les solutions

Sel, bicarbonate de soude, terre de Sommières, alcool ou crème de lait pour bébé et l’affaire est dans le sac ! David Jeanmotte vous sort ses conseils pour garder votre sac ou sac à main intact comme au premier jour. Le cuir, que ce soit sur les sacs, les chaussures ou même dans les voitures, c’est beau, mais c’est un véritable calvaire à la moindre tâche. Si le cirage permet de retrouver de l’éclat de cette matière, quels produits font disparaître automatiquement les taches ? David Jeanmotte préconise l’emploi de différents éléments en fonction des types de tâches, qui vous garantiront leur disparition.

Pour les taches de gras

Si vous constatez des taches de gras sur du cuir, une seule solution efficace, de la Terre de Sommières. "C’est comme de l’argile mais un peu plus fluide" indique David Jeanmotte. Celle-ci est très absorbante. Saupoudrez cet ingrédient sur les tâches et laissez reposer entre deux et trois heures voire plus sur la tâche. Retirez-la avec une brosse ou un petit aspirateur et frottez délicatement. Le chroniqueur conseille également de passer un petit coup de sèche-cheveux au préalable, d’autant plus si la tâche s’est durcie, pour une meilleure absorption de la Terre de Sommières. Cette méthode est par exemple très efficace contre les tâches fréquentes de rouge à lèvres sur les sacs en cuir.

Pour les taches de vin ou de café

Si vous déplorez des taches de vin rouge ou de café, optez alors pour une solution d’alcool dilué à 90 degrés avec de l’eau. Imprégnez un chiffon de ce liquide et tamponnez doucement la tache. Prenez ensuite un coton-tige humide pour absorber le rouge nettoyé. Séchez enfin le cuir à l’air libre. ►►► À lire aussi : Stressé(e) en cette période ? David Jeanmotte vous détend avec ses astuces David Jeanmotte vous invite d’abord à effectuer le test sur une partie du sac pour vérifier que cette solution n’entraîne pas une éventuelle dégradation du cuir.

Les petites tâches

Si votre sac en cuir n’est pas trop sale, le lait démaquillant ou des lingettes pour bébé feront l’affaire. Vous imprégnez un chiffon doux de ce mélange et effectuez avec celui-ci des mouvements circulaires sur les zones sinistrées. Ne soyez pas inquiets si au premier abord, le cuir change de couleur. Prévoyez avant, comme avec l’alcool, un test sur une surface non visible du sac. Attention toutefois, ces produits ne sont pas du tout recommandés sur les cuirs comme la suédine ou le daim ! Ils s’appliquent sur du vrai cuir. Pour le daim, vous devez employer une gomme spécifique. C’est pareil pour le sac en suède mais vous pouvez aussi utiliser une brosse en crêpe. David vous invite dès le départ à imperméabiliser vos sacs et chaussures au moins deux trois fois pour éviter l’apparition rapide de petites tâches. Dans tous les cas, ne frottez surtout pas de manière brusque au risque d’abîmer cette matière délicate.

Les taches d’eau

Impossible en Belgique d’éviter la grisaille et la pluie. Tôt ou tard, vos accessoires en cuir seront tachés d’eau et parfois ces taches ne partent pas. Vous avez peut-être déjà remarqué des petites taches blanches, c’est le sel qui est resté sur le cuir. Munissez-vous d’un chiffon imbibé d’un mélange de 50% d’eau et de 50% de vinaigre blanc. Essorez-le car celui-ci ne doit pas être trempé. Frottez délicatement ensuite. Le cuir prendra d’abord un teint plus foncé à cause de l’humidité mais s’éclaircira par la suite.

Éliminer les mauvaises odeurs

Marre des mauvaises odeurs que dégage votre sac en cuir ? Dans ce cas, le bicarbonate de soude s'impose comme la solution adéquate. Le cuir absorbe facilement les odeurs de fumée, de nourriture ou de tabac. Versez du bicarbonate de soude dessus et enfermez le sac dans une taie d'oreiller. Laissez reposer pendant 24 heures. Retirez enfin le bicarbonate avec précaution avec un chiffon, une brosse à poils durs ou à l'aide d'un aspirateur. N'oubliez pas qu'en cas de problème pour l'entretien de vos accessoires en cuir, l'idéal reste de vous rendre chez un professionnel.