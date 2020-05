Même après la fin du 6-9 ensemble, Tom Salbeth continue de vous proposer les vidéos et histoires les plus insolites qui fourmillent sur le web pendant le confinement, cette fois dans Le 6-8 sur la Une .

Des serres pour éviter les contacts au restaurant

Des serres pour isoler chaque table à Amsterdam, une solution pour les restaurants ? - © Willem Velthoven Amsterdam Des serres pour isoler chaque table à Amsterdam, une solution pour les restaurants ? - © Willem Velthoven Amsterdam Des serres pour isoler chaque table à Amsterdam, une solution pour les restaurants ? - © Mediamatic

Le restaurant de l'espace culturel Mediamatic "a eu l'idée insolite de placer des tables dans des petites serres" remarque ainsi Tom Salbeth.

Ces serres en aluminium permettent de protéger les clients par table des uns des autres. Elles étaient auparavant réservées à un usage artistique, une bonne manière donc de lier le monde de la culture et de l'HoReCa qui souffrent beaucoup du confinement.

Une petite ouverture permet aux serveurs de déposer les plats et de limiter ainsi les contacts physiques entre eux et les clients. Les serveurs sont également équipés de visières et de gants pour servir les plats.

"Pour le moment c'est réservé aux proches du personnel du restaurant parce que c'est juste une expérience" précise encore Tom. Il estime d'ailleurs que ce test "pourrait donner des idées ou inspirer certains restaurateurs à trouver des solutions créatives pour isoler les gens et éviter les soucis quand on pourra rouvrir (les restaurants et cafés)".

Petit bémol peut-être à ce projet, on imagine mal les clients rester sous une serre par de fortes chaleurs.

N'oubliez pas qu'il est toujours possible d'aider l'HoReCa en Belgique en commandant des plats en livraison sur la plateforme aide-aux-restaurateurs.be