Des randonnées à Namur… tout en dégustant une fondue au fromage

C’est l’expérience qui séduira les amateurs de sport et de nourriture : Juliette Grégoire vous présente le Kaascroute, une marche gourmande où vous pouvez déguster fondue et produits locaux dans les paysages bucoliques de la province de Namur.

Dernièrement, un concept de marche gourmande s’installe en Belgique. Le principe est simple : vous recevez tout un kit nécessaire, à transporter lors d’une randonnée, servant à préparer et déguster une fondue au fromage en famille ou entre amis en pleine nature.

Juliette Grégoire a testé cette formule en province de Namur grâce à Just Go et son Kaascroute.