De A à Z, tous les lieux emblématiques et les symboles de la " Grosse Pomme ", la ville qui ne dort jamais.

De Times Square à la Statue de la Liberté en passant par Central Park ou le pont de Brooklyn, promène-toi dans la ville la plus dynamique du monde.

New York Melody

Des livres pour visiter New-York avec vos enfants - © Tous droits réservés

Au beau mileu d'un concert, une petite note de musique s'échappe de sa partition et s'envole dans New York. Du Carnegie Hall à Central Park, d'un club de jazz aux lumières de Broadway, cette petite note espiègle se faufile d'une mélodie à une autre et s'invite dans tous les instruments qu'elle croise.

Des pages découpées au laser qui subliment la mécanique graphique des instruments de musique.

"New York Melody" d'Hélène Druvert aux Editions Gautier-Languereau