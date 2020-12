Des idées de cadeaux de Noël "lifestyle" bien de chez nous

Valérie Kinzounza a comme enfilé son costume de Mère Noël dans Le 6/8 pour nous proposer une longue liste de cadeaux de Noël "lifestyle", mais aussi et surtout 100% belges. De quoi gâter ses proches alors que les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas avec des cadeaux à la fois originaux et bien de chez nous. Dans sa longue liste, la chroniqueuse "lifestyle" commence par nous présenter un produit destiné à la gent féminine. Il s’agit d' "Elna", un bijou-broche permettant de se coiffer de façon élégante, vite et sans plastique. La créatrice bruxelloise, Natasha Munsch, s’est inspirée d’une broche offerte à l’occasion de ses 15 ans pour la transformer en bijou pour cheveux. Le bijou est disponible en trois tailles et s’adapte à tous les types de cheveux. Il est disponible en trois couleurs (argent, or et or rose). Rendez-vous sur le site Elna pour plus d’informations.

On enchaîne sur Belle Callie (www.bellecallie.com), la toute jeune marque de bijoux colorés et chics créée par la chroniqueuse du 6/8, Yasmine Lamisse, également grande amatrice de mode. Inspirée par ses voyages en Amérique Latine, la créatrice propose des bijoux confectionnés par des artisans colombiens établis en Belgique. Le tout dans une volonté de production éthique et locale avec des matières nobles et des couleurs fortes. Un must ! Pour la famille, "Woodstag" fournit une gamme d’accessoires et de prêt-à-porter originaux et écologiques puisque les trois créateurs bruxellois utilisent des chutes de bois, de tissus ou de cuir pour fabriquer leurs produits… à la main. Pour les fêtes, "Woodstag" proposent même des packs spéciaux pour toute la famille. Pour en profiter, c’est par ici.

Enfin pour les messieurs, la marque de vêtements écoresponsables "1971 Belgium" (www.1971belgium.be) est inspirée du monde du sport. Les modèles sont designés en Belgique et le drapeau belge est bien arboré sur les étiquettes de ces vêtements chics au style graphique bien présent.

Des idées lifestyle pour des cadeaux de Noël 100% belges 2/2 - Le 6-8 (234/255) - 02/12/2020 Des idées lifestyle pour des cadeaux de Noël 100% belges 2/2

Pour faire le plein de cadeaux lors de cette période si particulière, les e-shops belges de boutiques indépendantes sont répertoriés ici. Valérie Kinzounza nous dévoile deux de ses coups de cœur où trouver de petites pépites. "L’Atelier de l’Ange d’or" (www.angedor.org), pour les amateurs de créations belges de qualité. Pochettes, porte-clés, masques, foulards en soie sont à retrouver dans une gamme de prix vaste. Les créations sont souvent exclusives avec des labels peu distribués. "Le Petit Grand Bazar" (www.lepetitgrandbazar.be), ici pour les amateurs de fantaisie, de petits prix et d’objets tendance ou décalés. Bref, des "tchiniss" comme le présente la créatrice Catherine Fourneaux, grande fan des paillettes et de l’humour décalé. "Le Petit Grand Bazar" est avant tout un magasin physique à Liège, mais propose également un tout nouveau webshop et d’un eshop complet sur Facebook pour faire le plein d’objets insolites. Les idées sont là et dans diverses gammes de prix. Il ne reste plus qu’à en faire profiter vos proches.