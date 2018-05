Des idées cadeaux pour la fête des mères, c'est par ici !

Fichtre, plus que quelques fois dormir avant la fête des mères et toujours pas l'idée magique en tête pour honorer maman ! Valérie nous propose trois bons plans pour célébrer divinement la plus belle & charmante de toute les mamans. Des cadeaux de toutes les couleurs et créations, de toutes les senteurs et full imagination pour que la surprise soit du plus bel effet !

- Makensenz... Des produits de soin à personnaliser ou à créer sur mesure selon votre type de peau en participant à un atelier,

- la box cadeau chouhuihui qui combine foulards et bijoux... Une idée en or,

- Les baskets rose poudré pour la maman et la fille... Une collection exclusive pour la fête des mères.