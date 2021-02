Fait très rarissime et hallucinant jamais rencontré chez nous mais bien en Australie en prouve cette vidéo qui circule sur la toile. Une situation digne d’un camp scout, des grenouilles sortent de l’eau au tirage de la chasse d’une cuvette. Cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux fait le buzz. Sur le plateau du 6/8, on se demande si l’on va encore aller aux toilettes. Avouez que si cela devait nous arriver, on ne serait pas prêt d’y retourner aussi tôt ! Comme quoi, la grenouille est bel et bien dédiée à l’eau.

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a choisi de partager avec vous et qui fait le buzz sur la toile.

Regardez plutôt !