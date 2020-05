Plus

La crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier l'urgence climatique. Un masque 100% biodégradable a par exemple été créé par des designers américains et est encore en phase de test informe Tom Salbeth dans Le 6-8 de ce 18 mai. On trouve de nombreux types de masques de protection sur le marché depuis la crise sanitaire liée au coronavirus. Si certains ont été confectionnés pour être réutilisables, ceux à usage unique ne sont pas biodégradables. On a pu voir de nombreux masques jetés dans la nature à Hong Kong et ainsi porter encore plus atteinte à la planète. Par ailleurs, comme beaucoup d'autres choses, concevoir un masque pollue. Il semble toutefois que l'on ait trouvé une solution à ces deux problèmes.

Un masque en cellulose Des designers américains ont conçu un masque 100% biodégradable fabriqué en cellulose - © Sum Studio Les designers américains Elizabeth Bridges et Garrett Benisch du Sum Studio ont donc conçu "un masque 100% biodégradable" annonce Tom Salbeth. Ce masque, "est fabriqué avec une fine membrane de cellulose" précise le chroniqueur. Ils posent la bactérie Xylinum Acetobacter sur un mélange d'eau de thé et de sucre pour que se tisse une membrane de cellulose. Ces composés rendent une texture souple mais résistante. Après avoir été séchée, on peut découper cette membrane et la coudre pour en confectionner un masque de protection. L'usage de la cellulose n'est pas neuf dans le textile mais c'est une première concernant les masques. Selon leur créateurs, ce masque serait aussi efficace que les N95 (masques aux normes américaines filtrant au moins 95% des particules). ►►► À lire aussi : Coronavirus : Les tutoriels à suivre pour fabriquer son propre masque de protection