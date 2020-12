Des cyclistes à toutes les sauces, un Anglais les caricature

Avec le confinement, de plus en plus de gens ont enfourché leur vélo pour redécouvrir les joies des balades sur deux-roues ou tout simplement pour garder une certaine condition physique. Les ventes de vélos électriques ont explosé, les pistes cyclables se sont multipliées et les cyclistes en tout genre… aussi.

Un Anglais s’est amusé à caricaturer les différents styles de cyclistes. Cela ne fait d’ailleurs aucun doute qu’on reconnaîtra assez aisément les diverses façons de pédaler, immanquablement croisées sur son chemin : le débutant, l’élite, le frimeur, etc. Tout y passe !

Regardez plutôt.