Des composants informatiques recyclés en bijoux - © Tous droits réservés Des composants informatiques recyclés en bijoux - © Tous droits réservés Des composants informatiques recyclés en bijoux - © Tous droits réservés

Le géant de l'informatique Dell a décidé de recycler l'or et l'argent contenus dans les cartes-mères de ses ordinateurs pour les transformer en bijoux.

Une collaboration innovante avec l'actrice et mannequin américaine Nikki Reed a donné naissance à "Circular Collection", une collection de bijoux présentée récemment au CES de Las Vegas. Le salon mondial de l'électronique.

Des bijoux sobres vendus 65 euros environ. Or 14 ou 18 carats. Une création possible grâce aux programmes de recyclage de Dell et grâce à un processus d'extraction responsable.

Chaque année, Dell utilise 3200 kilos d'or dans ses composants de cartes-mères. Mais la majorité de ces composants ne sont pas récupérés. Une perte évaluée à 60 millions de dollars.

Selon les chiffres de l'Agence américaine de l'Environnement, seulement 12 % des déchets électroniques sont recyclés par an aux Etats-Unis.

Le fabricant informatique a voulu faire un geste... Et un coup marketing aussi !

Avec l'ambition d'ici 2020 de recycler les métaux rares dont l'or. Des métaux qui pourraient servir à la fabrication de nouvelles cartes-mères.