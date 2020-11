Des cafetiers créent une plateforme de vente en ligne pour vendre leur stock de bière

Pour tenter de survivre à la crise, éviter le gaspillage et rester actifs malgré la crise, des cafetiers Nivellois créent une plateforme de vente en ligne pour vendre leur stock de bière.

Une chouette réaction par rapport à son environnement

Un cafetier est comme un autre commerçant, en temps normal : il se doit de bien bien acheter / bien vendre / attirer les clients. Mais quand on est dans un scénario de crise comme on l'a connaît il faut absolument couper les coûts et retrouver l’esprit de l’entrepreneur.

C'est ce que les cafetiers Nivellois ont fait : ils se sont regroupés ensemble et ont développer un projet de vente de leur stock.

En fait l'idée est d'essayer de vendre en ligne leur stock en vendant leur spécificités de leur stock, certains disposent d'une centaines de bières d'autres leurs alcools;.. C'est donc un un nouveau canal de vente en ligne. Certains cafés ont fait des packages; ils ont également inventé le Bacalendrier un peu comme un calendrier de l'avant. L'initiative fonctionne, ils utilisent les médias sociaux,... "Cela ne leur remettra sans doute pas de sortir de l'eau mais cela leur permet de garder le moral."

A chaque cafetiers son job : faire de la pub, créer et gérer le site internet, gérer le stock, faire les préparations des commandes et se charger des livraisons à domicile car ils livrent aux alentours de Nivelles.

Pierre Hermant déclare encore que "Ce qui est formidable c'est la leçon à retenir sur l’importance de disposer d’un autre canal de distribution / du partenariat / de toujours conserver l’esprit d’entreprendre". "Et comme on sait que ce n'est pas pour demain la réouverture des café et restaurants, il faut soutenir toute initiative comme celle-ci" ajoute Sarah.

Plus d'infos : Osez Nivellois

Suite aux dernières décisions fédérales vis-à-vis de l'HoReCa, l'ASBL " Osez Nivelles " vient de relancer son initiative " Sauvons nos cafés ".