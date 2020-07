On a un petit coup de coeur ce matin sur le plateau du 6-8 et comme cela se partage, Delphine nous emmène sur ce chemin de la découverte pour parcourir quelques kilomètres de pur bonheur !

Rouler en toute sécurité et sans permis dès 1 an, c’est possible !

Les gros bolides, c’est pas que pour les mecs !

Des bolides pour enfant au look irrésistible, on craque ! - © Jamie Garbutt - Getty Images

Et pas que pour les adultes non plus car maintenant on peut rouler en toute sécurité et sans permis, dès 1 an !

Il est vrai qu’il y a pléthore de voiturettes sur le marché, il y a à boire et à manger sauf que Delphine a déniché la petite perle dans le genre. Un bolide que tous les parents vont adorer pour son côté vintage certainement mais surtout et principalement pour son côté sécurité imparable ! Et ça, ça fait toute la différence.

Le premier avantage est que cette voiturette, toute mignonne, est tout en rondeur. Et là pour le coup (ce n’est rien de le dire), que ce soit pour les enfants ou pour les meubles, la casse sera limitée. C’est THE atout !

C’est une voiture très stable et donc très "secure". Elle peut supporter jusqu’à 50 kilos mais il serait surprenant, voire inquiétant que votre enfant atteigne ce poids dès son premier anniversaire ! Et non, n’y pensez même pas, vous ne pourrez pas l’essayer, 50 kilos on a dit, pas un de plus.

Un autre avantage concerne les finitions : les roues font 360 degrés et sont ultra résistantes. C’était souvent le bémol des voiturettes en tous genres.

Et pour la petite histoire qui deviendra grande : c’est un objet qui passera d’enfant à enfant – ce sera une madeleine de Proust, ce sont des matériaux durables, en plus d’être produit en Europe avec des émissions co2 réduites. On transmet ainsi ce bel objet indémodable de génération en génération. Imaginez quand votre petit enfant emménagera et aura à son tour des petites canailles, vous pourrez lui transmettre ce petit trésor. En attendant, ce bijou viendra décorer votre demeure en attendant la venue de votre première petite merveille.

Et puis surtout, on peut même embarquer le doudou à bord !

Et donc, OUI, on est la super mamy si on offre cette voiturette Ginetta, il faut bien le dire.