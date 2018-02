Derrière le Soleil à Charleroi

Derrière le Soleil - Extra View

Une expo de Pauline Beugnies à dévouvrir dès ce samedi 10 février au BPS22 - Musée d'Art de la Province de Hainaut.

Après des études de photojournalisme, Pauline Beugnies (Charleroi, 1982) a vécu au Caire où, durant cinq années, elle apprend l'arabe et suit de près la jeunesse à l'avant-garde des mouvements contestaires de 2011 en Egypte. Le livre documentaire né de ce projet, Generation Tahrir, montre l'émancipation de cette nouvelle génération face à la tyrannie du patriarcat. Elle réalise également un film, Rester vivants, qui donne, cette fois, la parole aux Egyptiens dont les idéaux et les espoirs se sont égrenés sous le nouveau régime militaire du maréchal Al-Sissi, élu président en 2014.

Derrière le Soleil, son dernier travail présenté au BPS22, dénonce le contexte actuel de répression violente et de propagande nationaliste en Egypte. Au cours des quatre dernières années, des milliers d'opposants politiques, des manifestants, y compris des mineurs, ont été victimes de disparition forcée. Entre documents, témoignages et photographies, Pauline Beugnies démonte l'image erronée du monde arabo-musulman véhiculée par les médias. Elle parle aussi du besoin des familles de prouver et rendre visible l'existence de ces personnes disparues alors que la dictature militaire nie absolument tout crime contre le peuple égyptien.

Jusqu'au 8 avril 2018 au BPS22 - Musée d'Art de la Province de Hainaut.

Boulevard Solvay, 22

6000 Charleroi