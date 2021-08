Depuis la crise du Covid, le taux de faillites est en baisse : Comment expliquer ce phénomène ?

Depuis un an et demi, beaucoup de secteurs ont énormément souffert et souffrent encore de la crise du Covid. Pourtant, le taux de faillite est en baisse depuis 2019. Comment expliquer ce phénomène pour le moins contre-intuitif ? Thierry Evens, porte-parole de l’UCM (Union des Classes Moyennes) nous explique ce que tout cela implique. Depuis le début de la crise du Covid, il y a eu étonnamment assez peu de faillites, "seulement" 7200 en Belgique en 2020. Même si ce chiffre peut paraître élevé, cela représente 40% de moins que pour l’année 2019, et les chiffres ne semblent pas augmenter pour cette première moitié d’année 2021. Cela peut paraître contre-intuitif puisque beaucoup de secteurs ont énormément souffert et souffrent encore depuis un an et demi : L’événementiel, le monde de la nuit, l’Horeca, le commerce de détail ou encore les métiers de contact. Mais alors, comment expliquer cela ? Depuis mars 2020, les activités économiques ont été placées "sous cocon", sous protection. Les entrepreneurs des secteurs soumis à fermetures et restrictions ont accès à des aides (comme le droit passerelle) et à des reports de paiements et d’échéances, ce qui leur permet de survivre. De plus, le gouvernement a décidé une sorte de moratoire sur les faillites : Les administrations fiscales et parafiscales (les impôts, la TVA, l’ONSS pour les cotisations sociales…) n’entament pas de procédures de recouvrement en cas de retard de paiement, sauf dans des cas vraiment graves. En temps normal, ces administrations sont à l’origine de 75% des faillites.

Combien de temps va durer cette mise sous protection ?

Pour le moment, personne ne le sait puisqu’il s’agit d’une simple circulaire ministérielle pour le moratoire des faillites qui pourrait être levée d’un jour à l’autre. En principe, le droit passerelle va être d’application jusqu’à fin septembre, avec une discussion en cours pour le prolonger jusqu’à la fin de l’année. Thierry explique que l’UCM demande que cela dure au moins jusqu’à la fin de l’année. Les aides aussi, comme le droit passerelle de reprise, doivent être accessibles jusqu’à la fin de l’année. En effet, il faut attendre que l’activité revienne (plus ou moins) à la normale pour permettre à chaque entrepreneur de reprendre son activité pendant quelques semaines ou quelques mois de faire ses comptes début 2022 et de voir s’il peut continuer son activité.

Une vague de faillites est-elle à craindre pour début 2022 ?

Malheureusement, oui. Au moment où les administrations fiscales et parafiscales vont recommencer à envoyer des mises en demeure, ce sera très compliqué pour beaucoup d’indépendants et de chefs de PME qui sont au bout de leurs réserves financières. Pour le moment, on repousse un peu le problème, mais il risque d’y avoir début 2022 une sorte de rattrapage de 2020 et 2021. On risque une vague de faillites, mais aussi et surtout de cessations. Les faillites, ce n’est jamais que la partie émergée de l’iceberg. Le plus souvent, on met la clé sous le paillasson sans passer par la case faillite. Faillite ou pas, une cessation reste douloureuse dans tous les cas puisque c’est de l’activité économique et des emplois qui disparaissent, et cela représente bien souvent un drame personnel.

Comment faire pour limiter les dégâts ?

Premièrement, comme indiqué précédemment, il faut prolonger les aides et les mesures de protection jusqu’à la fin de l’année, particulièrement les possibilités de reports de paiement, voire les dispenses de certaines charges. Ensuite, il faut donner la possibilité aux entrepreneurs, une fois qu’ils ont fait leurs comptes, d’avoir accès au crédit. Les besoins sont évidemment très variables mais souvent, les indépendants et chefs de PME disent avoir besoin de 10.000, 20.000 ou 30.000 euros pour repartir du bon pied. Ces montants doivent pouvoir se trouver, dans un partenariat entre les banques et les institutions publiques de crédit, comme Sowalfin ou Brussels Finance, afin d’intervenir pour donner un accès aux crédits dans de bonnes conditions.

Quel objectif faut-il se fixer ?

Ce que l’UCM revendique, c’est toujours "éviter les faillites évitables". Avec la crise du Covid, l’objectif était de permettre à toute entreprise qui était saine en mars 2020 de reprendre leur activité. Force est de dire que la crise a duré si longtemps que ce ne sera sans doute pas possible. En un an et demi, beaucoup de choses ont changé, comme la progression du télétravail ou du commerce en ligne. C’est pourquoi l’UCM propose un accompagnement aux entrepreneurs, avec la mise en ligne sur son site 21 questions et 21 réponses, pour les aider à s’adapter et à relancer leur activité en 2022 dans les meilleures conditions.