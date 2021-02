Dépêchez-vous : des hôtels de luxe et de charme bruxellois accessibles à près de 90€ en février

Olivier Arendt vous renseigne un concept de charme dans Le 6-8 pour une nuit romantique et au prix qui défie toute concurrence… dans les plus grands palaces de Bruxelles.

Du 12 au 21 février, vous aurez en effet la possibilité de réserver une chambre d’hôtel jusqu’à 4 étoiles pour une nuit vous coûtant jusqu’à 69€ maximum et 96€ pour les hôtels 5 étoiles.

"Certains vous proposeront même un petit-déjeuner inclus ou pas de petit-déjeuner que vous pouvez choisir de rajouter, ou un service en chambre pour le 14 février" indique également Olivier Arendt qui se réjouit de cette offre exceptionnelle :

Loger dans un cinq étoiles à Bruxelles pour 96€ cela ne vous arrivera jamais dans votre vie.

"Nous avons réfléchi à une solution pour vendre des chambres d’hôtel en take away, malheureusement, c’est très compliqué au niveau logistique. Nous avons donc préféré prôner le take me away !" a notamment commenté Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de la Brussels Hotels Association au Vif L’Express.

Certains hôtels vous réservent même des surprises, avec par exemple la possibilité de réserver un sauna rien que pour deux ou des coupes de mousseux offertes. Parmi les hôtels 5 étoiles de l’opération, on retrouve le Manos Premier, le Sofitel, le Warwick ou le Steigenberger Wiltcher’s.