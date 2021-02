Dégustez un délicieux repas gastronomique à bord… d’une Fiat 500

"Un serveur vient prendre votre commande par la vitre en plexiglas, on prend votre commande. Le serveur vient ensuite apporter la nourriture sur une table à l’extérieur. Vous allez les chercher, pour les manger avec votre bulle à l’intérieur de la voiture. Niveau mesures sanitaires, on est top ", explique Juliette Grégoire.

Le principe de cette manœuvre ? Garder contact avec la clientèle grâce à ce système de drive-in et permettre au restaurateur et à son équipe de continuer à exercer, tout en respectant précautionneusement les règles sanitaires.

Italien, le patron du restaurant du Guide Michelin, s’est presque naturellement laissé tenter par l’expérience "un restaurant dans une Fiat 500". Alberto s’est donc empressé de construire et installer sept petites Fiat 500 en plastique sur la place Saint-Nicolas, juste devant son restaurant.

Pour continuer à exercer leur métier, le secteur de la restauration se réinvente, tant les perspectives de réouverture semblent encore lointaines. Pour garder entre-temps la tête hors de l’eau, les idées et concepts originaux fusent, comme celui proposé par Alberto Serpagli , patron du restaurant " Les Amourettes " situé à Dinant .

Les voiturettes, chacune à l’effigie d’un commerçant ayant sponsorisé le concept, ont été conçues pour des tables de deux à quatre convives maximum. Le but étant que les clients viennent avec leur bulle respective.

"Une fois à l’intérieur, on a quand même de l’espace. Évidemment, on ne sait pas se tenir debout, mais ce n’est pas le but. Pour ceux qui ont peur d’avoir froid, il y a un chauffage d’appoint que vous gérez vous-même, il fait donc relativement bon", précise-t-elle.