Déforestation, fonte des glaces, nature qui reprend ses droits : voyagez de 1984 à 2020 avec Google Earth

D’une durée de 2'30'', le clip qui promeut ce nouvel outil de Google Earth compile des images satellites depuis 1984, date des premières captures réalisées, jusqu’à l’année 2020. Ce voyage dans le temps ne rate aucune transformation : on observe l’activité humaine sur la Terre mais aussi les métamorphoses complètes du paysage. "On y découvre malheureusement les mauvaises habitudes et les comportements égoïstes de l’homme qui ont conduit à l’évolution dramatique de certaines zones. Si vous regardez Dubaï, les images sont impressionnantes" commente ainsi Tom Salbeth .

Cette vidéo n’est qu’un aperçu des possibilités qu’offre désormais Google Earth via son outil timelapse. Vous pouvez par vous-même constater l’évolution d’un territoire à n’importe quel endroit de la planète sur près de 40 ans.

Certains exemples particulièrement éloquents sont aussi mis en lumière par Google.

Ceux-ci peuvent montrer la puissance de la nature comme les rivières qui élargissent leur tracé naturellement, la verdure qui se rétablit après une éruption volcanique, le reboisement ou la protection des peuplades d’Amazonie. Et évidemment encore plus marquant, on y aperçoit les changements opérés par l’Homme comme la création de lieux d’extraction d’énergies fossiles au déploiement de terrains pour les énergies renouvelables, l’expansion urbaine rapide, la forêt Amazonienne métamorphosée par la déforestation, pour le bétail ou les cultures de soja, l’agriculture sur brûlis en Indonésie. Ces actions entraînant le réchauffement climatique démontrent aussi les conséquences dévastatrices pour la biodiversité avec les plages qui se rétrécissent au littoral, la fonte des glaciers des montagnes amenant l’augmentation du niveau d’eau des lacs, et à l’inverse le réchauffement global qui entraîne le tarissement de certains lacs.