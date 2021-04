"Deep Time" : confinés dans une grotte pendant 40 jours pour la science, où en est l'expérience ?

C’est dans l’une des plus grandes grottes d’Europe située dans les Pyrénées que sont confinés voilà une vingtaine de jours quinze personnes volontaires , sept femmes et huit hommes, entre 27 et 50 ans. "Ils ont vraiment des profils différents parce qu’il y a notamment une bijoutière, un professeur de math, un guide de montagne, etc.", retrace la chroniqueuse avant d’ajouter :

Grâce au sas et à mi-parcours, le chef d’expédition Christian Clot, confiné lui aussi, constate une complète désynchronisation au niveau du sommeil au sein du groupe : "On n’a pas de temps, ni d’horaire ou d’accès à la lumière du soleil, donc on parle de cycle. Un cycle correspond à une période de veille et une période de sommeil équivalant à 24h dehors, mais pour nous, on ne sait pas réellement combien de temps il dure. J’en suis à mon 9e cycle, par exemple, mais on s’est désynchronisé, puisqu’il y en a qui sont au 7e cycle et d’autres au 10e", expliquait-il.

Si l’ambiance reste bonne et que chacun vaque à ses tâches et activités, l’explorateur remarque une baisse des températures non négligeable : "Je dois dire qu’il fait plus froid que prévu. On est seulement à 10 degrés au lieu des 12 degrés qu’on avait imaginé et à 100% d’humidité au lieu des 95% prévus. On dirait que ça ne fait pas beaucoup de différences, mais je peux vous dire qu’on le vit très fortement. Cette chute des températures aussi faible soit elle, nous marque tous et toutes, il y a de plus en plus de somnolence. C’est une sorte d’agression de la nature sur nos corps", continue-t-il.