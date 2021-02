Découvrez une scène mythique de la grande vadrouille mixée à la sauce de Boris soirée disco

Ce matin, c’est soirée disco ou presque avec ces images de cinéma cultes dans la grande vadrouille avec Louis De Funes et Bourvil. Le tout est remixé en quelque sorte avec la musique de Boris, Soirée Disco tube de 1996.

La personne qui a réalisé cette vidéo nous fait rêver avec l’espoir d’un déconfinement. Sans doute pas pour tout de suite mais lorsque l’on pourra sortir et s’éclater, on n’hésitera pas à faire la fête et a danser sur cette musique. Mais peut-être pas de la même manière que celle que vous allez découvrir. Imaginez la fameuse scène quand Bourvil et Louis de Funes sont dans l’auberge et que les Allemands sont les deux mains sur une chaise et qu’ils se mettent à tourner autour des tables, le tout mixé à la sauce disco. C’est très bien imaginé d’avoir mélangé ces deux univers. Qui plus est c’est remarquablement synchronisé et quand on regarde cette vidéo qui fait le buzz sur la toile, il est vrai que cela nous met de bonne humeur.

Regardez plutôt !