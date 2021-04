Découvrez "une batterie de poules" en pleine répétition de percussion

Un musicien japonais percussionniste a décidé de remplacer ses drums en véritable batterie de poules. Contrairement à ce que l’on pourrait s’attendre et imaginer, cela ne caquette pas.

Rien à voir donc avec l’élevage de : "poulets en batterie", à cette méthode d’élevage intensif où les animaux sont élevés dans des batteries, des dispositifs linéaires de cages métalliques, sur un étage ou bien superposées sur deux ou trois étages. Mais on s’y rapproche : imaginez qu’à la place des fûts et cymbales on place des poulets en caoutchouc… Eh bien cela donne ceci. Ecoutez plutôt.

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a choisi de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

