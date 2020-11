Découvrez un masque interactif qui grâce à des leds intégrées peut faire sourire !

Les masques n'on jamais été tendance en ce temps de cirse sanitaire et cela donne des idée à certains. Comme ce jeune homme Tyler Glaiel qui a créé un masque de protection interactif JabberMask avec des Leds intégrées et qui réagissent au son de la voix. Le masque peut même sourire note notre chroniquer Hugues Hamleynck. C'est pour la bonne caude : Il est possible de soutenir ce projet sur le site de financement participatif Indiegogo. Notrons que le masque reflète le mouvement naturel de la bouche avec des lumières et il peut le faire sourire. Génial ! Regardez plutôt !

