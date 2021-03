Découvrez pourquoi le Limbourg vaut le détour et les curiosités à ne rater sous aucun prétexte

Gilles Delvaulx, le chroniqueur francophone qui habite la Flandre depuis plus de 15 ans vous invite à visiter le Limbourg et découvrir ses meilleures curiosités touristiques dans Le 6-8.

Si les promenades, notamment dans les 12 parcs naturels wallons, ne manquent pas en cette période, malgré la période confinée de 2020-2021, une excursion touristique en Flandre vous dépaysera sans aucun doute. Si la Flandre Occidentale peut se targuer de sa côte, de Ypres et ses tranchées et de Bruges, la Flandre Orientale de Gand et Alost, la province d’Anvers de sa ville économique phare et son parc de Planckendael ou le Brabant Flamand du bois de Halle et de sa ville universitaire médiévale de Leuven, le Limbourg n’a pas à rougir non plus.