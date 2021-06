Découvrez les recettes à base d'aubergines favorites de Carlo De Pascale

L’été est à nos portes et le soleil s’invite dans nos cuisines. Les fraises font bien entendu leur retour et rayon légumes, ce sont les aubergines qui foisonnent. Alors on ne s’en prive pas et on met la main à la pâte pour des recettes bien de saison !

Aujourd’hui, l’Italie est le pays qui produit le plus d’aubergines, 300.000 tonnes par an et à l’ancienne, en plein champ, sans serre. Mais cette méthode de culture a reculé de 25% ces dernières années, ce qui impacte la production. Celle-ci augmente par contre en Espagne et aux Pays-Bas, mais de manière moins naturelle. On en cultive aussi ainsi depuis les années 1990 en Belgique.

Ce creux temporel s’explique par son appartenance à la famille des solanacées, la même que celle des pommes de terre et des tomates. Celle-ci n’a pas bonne réputation, jugée vectrice de maladies comme la lèpre, à tel point qu’en latin, on parle de Mala insana, pomme malsaine. On l’utilisait uniquement à des fins thérapeutiques

Avant d’en suivre les recettes, un peu d’Histoire. L’aubergine vient d’Orient, et est acheminée au Moyen Age, au 15e siècle, en Europe et en Afrique du Nord. Elle s’installe particulièrement en Provence et comme ces "légumes ornementaux au départ, cela met beaucoup de temps à percoler dans la culture culinaire" souligne Carlo De Pascale . Ce n’est qu’au 19e siècle qu’elle s’impose dans les assiettes.

Parmi toutes ces cultures, on répertorie différentes sortes d’aubergines.

On trouve les aubergines dites 'Flandria' car produits sous la coopérative flamande du même nom. Ce sont celles que l’on trouve en supermarché. Elles sont grandes mais ne sont "pas forcément les plus goûteuses" estime Carlo De Pascale.

Le chroniqueur préfère l’aubergine sicilienne, une aubergine ronde, à couper en fines tranches et que l’on peut griller.

Aussi en Italie, on trouve à l’inverse l’aubergine napolitaine, plus longue et fine et plus piquante et amère.

On recèle aussi de plus en plus d’aubergines blanches, qui ont une belle forme mais sont "gustativement moins intéressante" assure notre chroniqueur.