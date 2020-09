Découvrez les coulisses de "La bonne du curé" et du tablier immaculé à succès

On est en 1974 et tout le monde chante "La bonne du Curé"

Annie était chanteuse, interprète mais elle n’écrivait pas ses chansons elle-même explique Bruno Tummers. "elle avait autour d’elle des auteurs et des compositeurs qui lui fournissaient de la matière pour enregistrer des disques. D'autant que, dans ces années-là, un artiste sortait souvent trois ou quatre 45 tours par an.

La bonne du curé, on la doit à Charles Level et Tony Roval. Charles Level est parolier et Tony Roval compositeur.

Lorsqu'un jour Annie rencontre le compositeur Tony Roval grâce à une amie commune, Annie Cordy tombe sous le charme de l’une de ses musiques. Encore fallait avoir un texte approprié. Elle appelle alors Charles Level qui est l’un de ses paroliers habituels. "Annie avait l'idée et le souhait de parler d’une bonne et dans la conversation, de fil en aiguille, la bonne de maison est devenue bonne du curé !" précise Bruno Tummers.

L’idée est trouvée mais, selon la légende, l’auteur part dans le sud de la France le lendemain. Dans l’urgence, le lendemain matin, Charles Level entre deux valises écrit rapidement un texte, l’envoie à Annie et l'auteur part à St Tropez.

Les semaines passent, Annie Cordy est en tournée dans le Nord et interprète la fameuse Bonne du curé car elle cherchait une chanson de scène et c’est un triomphe auprès du public.

Alors que le disque n’est pas encore enregistré. Entre deux scènes, Annie fait le forcing auprès de sa maison de disques pour enregistrer en vitesse le 45 tours de cette chanson. "Le directeur de sa maison de disques étant en voyage, c’est un assistant qui écoute le titre et qui annonce à Annie " la bonne du curé, vous plaisantez, c’est dépassé". Finalement, le grand directeur rentre quelques jours plus tard et annonce à Annie "si vous voulez enregistrer La bonne du curé, on enregistre La bonne du curé ". Ecoutez plutôt.