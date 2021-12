Découvrez les bienfaits de la boisson de saison : la tisane

Le froid recommence à se faire sentir, c’est le parfait moment pour se faire une petite tisane ! Depuis quelque temps, les infusions sont devenues très tendance étant en accord avec l’esprit "cocooning" et de l’hiver. Oumaima, chroniqueuse du 6-8, nous parle des bienfaits ainsi que des fausses idées sur la tisane.

Les infusions sont connues pour avoir un grand nombre de vertus comme apaiser, détendre, calmer… Cependant, très peu d’entre elles ont comme sous bassement la science. En effet, il s’agit davantage de propos marketing que de propos scientifiquement prouvés.



Si toutes ne sont pas avérées, cela n’exclue pas qu’elles puissent tout même en avoir, il ne s’agit pas uniquement d’eau chaude. Certaines contiennent des oxydants, qu’on retrouve également dans les légumes et les fruits, qui permettent de lutter contre le vieillissement des cellules et contre certaines maladies.



D’autres diminuent le ballonnement, en particulier la mente poivrée qui libère du menthol et facilite la digestion. Le thym quant à lui soigne les maux ORL comme le mal de gorge ou la toux ainsi qu’est très efficace contre une gastro.