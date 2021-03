Découvrez le service Mobilinfo à la RTBF, ces voix toujours à vos côtés sur la route

"La neige, c’est vraiment le plus pénible pour les routes, parce que quand on la prévoit, elle ne vient pas et quand on ne l’attend pas, elle s’invite et c’est généralement à ce moment-là que ça pose le plus de problèmes", remarque l’animatrice, "maintenant, pour 3cm, on fait plein d’histoires…", enchaîne et sourit Elisabeth Michalakoudis.

Chapeautés par Nicolas-Xavier Ladouce, les membres de l’équipe Mobilinfo de la RTBF, travaillant actuellement depuis leur domicile, doivent donc toujours veiller à être à l’affût, mais aussi bien renseignés de ce qui se passe sur le réseau routier, conclut Bénédicte Duval.