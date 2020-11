Découvrez le nectar des conseils bien-être pour mieux vivre le confinement

Alors, comment vivre au mieux cette nouvelle période de notre vie ? Valérie Kinzounza met pour nous ces quelques perspectives en lumière et nous refile 1001 idées créatives et tendance pour que soit plus belle la vie !

Les nouvelles mesures récemment annoncées, ce nouveau reconfinement nous minent quelque peu le moral. Déjà, il faut se dire qu’évidemment, c’est normal d’en avoir marre. On est tous fatigués mentalement, angoissés par la situation et puis la saisonnalité est là. On profite de moins de lumière, la météo est plus grincheuse… Tout ça n’aide pas.

Avec le télétravail, c’est important aussi de penser à étirer ses muscles pour soulager les possibles tensions musculaires accumulées pendant la journée. Le matin ou pendant les pauses : on pratique des étirements qui vont dynamiser le corps pour repartir plus serein et détendu pour le prochain round de travail. Et, à la fin de la journée, les étirements viendront quant à eux vous détendre pour vous vider la tête et déconnecter sans souffrir de douleurs.

Pour pallier au stress et l’isolement, on recommande de faire entrer de nouvelles pratiques et activités dans notre vie : ça peut être des exercices de respiration, ça peut aussi être l’occasion d’essayer la méditation, l'autohypnose, le yoga ou la sophrologie, des activités efficaces pour se sentir mieux et que l’on peut pratiquer quand on veut.

On fait l’effort de téléphoner, d’envoyer des messages, de prendre des nouvelles des uns des autres. Même si c’est encore plus important pour les personnes seules mais ça vaut vraiment pour tout le monde. On maintient sa vie sociale.

Si on ne travaille pas, on installe aussi une routine avec des choses à faire et on évite par exemple de rester en pyjama sur le canapé à surfer sur les réseaux sociaux pendant des heures.

Si on travaille, on évite aussi de rester vissé sur son ordi non-stop, on fait de vraies pauses avec un vrai objectif.

Des idées pleine de vie

On doit rester un maximum à la maison ? Alors, on se met en condition !

Pour télétravailler ou se sentir à l'aise chez soi, on privilégie le vestiaire cocooning et la tendance née du confinement: le homewear. Autrement dit, des vêtements en maille, qui sont à la fois élégants et confortables. On en trouve absolument partout dans toutes les enseignes qui ont bien retenu la leçon du confinement précédent. C’est pratique car ça donne un look professionnel pour une vidéoconférence et c’est super aussi pour vos sorties quotidiennes.

Et maintenant, des bonnes idées de choses à faire pour s’occuper de façon ludique et utile !

1/ Tricoter un joli pull d’hiver

Tricoter votre pull d'hiver vous-même, c’est super tendance, c’est une chouette alternative mode et responsable et c’est bien utile vu la saison. Si vous êtes débutant, sachez qu’il existe de chouettes kits DIY, des kits à tricoter tout prêts qui comprennent la laine, les aiguilles et les patrons adaptés à tous les niveaux. La marque belge “We are knitters” propose de super chouettes kits où vous pouvez choisir le modèle et la couleur! Une activité cocooning sympa, relaxante et utile qui vous rendra fière de vous en plus! www.weareknitters.be

2/ Se faire des masques maison avec ce qu’on a dans le frigo

Certains aliments sont très prisés pour prendre soin de notre peau, comme par exemple l’avocat, la banane, le miel, le concombre, le yaourt (qui peut nourrir la peau et qui se rapproche des cosmétiques classiques en terme de texture)… Du coup, on regarde ce qu’on a dans le frigo pour se concocter un moment bien-être, 1 ou 2 fois par semaine. Il existe plein de sites où trouver des recettes de masques 100% naturelles. Je vous en ai trouvé une pour donner un coup d’éclat au visage: 2 c à café de yaourt + 2 c à café de jus de citron. On mélange dans un bol, on applique sur le visage en évitant le contour des yeux, on laisse poser 2 minutes et on rince. Ultra simple et tout bon pour la peau!

3/ Se mettre à l’upcycling

L’upcycling, c’est le surcyclage : en gros c’est faire du neuf avec du vieux ! Au lieu de jeter un vêtement, un objet abîmé ou dont on s’est lassé, on réfléchit à ce qu’on pourrait faire pour lui donner une nouvelle vie : le réparer, le teindre, le customiser… Bref, on adopte une démarche durable et responsable tout en faisant preuve de créativité. Donner une seconde vie à un vieux vêtement, c’est pas nouveau mais la tendance de l’upcycling est vraiment récente et commence à être adoptée par plein de marques pour transformer un produit en le détournant de son usage premier et lui donner une seconde vie. Pour redonner vie à vos vieux vêtements, il y a mille choses à faire : des broderies, du tie and dye, du patchwork, les transformer complètement en sac,… On peut vraiment faire des merveilles facilement pour un résultat stylé. Et si vous manquez d’idées ou ne savez pas comment faire, là aussi internet est votre ami car le web regorge de super tutos pour vous aider.

4/ Imprimer les photos qui trainent dans nos ordis/ nos smartphones

Et... en faire des albums, des oeuvres d’art à exposer chez nous, des livres… Une activité sympa à faire en famille, l’occasion de se rappeller de bons souvenirs et un bel objet au final !