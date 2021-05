Découvrez le métier d’ingénieur aux émetteurs : direction le sommet des pylônes de la RTBF

"Je m’occupe de gérer le dernier maillon de la transmission des signaux vers les auditeurs et téléspectateurs. On gère les émetteurs, les stations, les antennes, les transmissions", explique Mathieu.

Un métier de l’ombre, pas toujours très clair pour l’entourage des deux ingénieurs : "Mes amis pensent que je grimpe chaque matin sur le pylône… sans doute que mon bureau se trouve là-haut", sourit Frédéric.

On a des vues privilégiées de certains endroits, c’est sûr. Et on peut y rester le temps qu’on veut, on n’a pas payé de ticket