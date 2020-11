Découvrez "Le Grenier Ludique", l'application de revente de jeux de société

Plus

Tom Salbeth a épinglé dans Le 6-8 l'application française gratuite Le Grenier Ludique, qui se développe en Belgique et qui permet une revente rapide de jeux de société à proximité. Le second confinement nous invite à éviter tout long déplacement et à rester un maximum chez soi. Parmi les idées d’activités pour passer les soirées automnales et hivernales que nous traversons, il reste celle du traditionnel jeu de société. François Denamur vous a déjà par exemple livré ses conseils pour réussir votre puzzle. Dans la même optique, que vous soyez tenté(e) par une soirée à jouer avec votre bulle ou plutôt de profiter financièrement de ce nouvel engouement car vos jeux encombrent votre intérieur, l’application Le Grenier Ludique vous offre la solution. "Si vous avez des boites de jeux à la maison et que vous voulez vous faire des sous, vous pouvez les vendre d’occasion sur l’application. Si vous avez envie d’acheter et de collectionner des jeux de société, vous pouvez en acheter à moindres frais sur l’application" résume ainsi Tom Salbeth.

Une application basée sur le partage et la proximité Connaissez-vous "Le Grenier ludique", l'application de revente de jeux de société ? - © Le Grenier Ludique Inventée par deux Français fans de jeux de société à l’été 2019 d’après le communiqué de presse de l’application, celle-ci vous permet d’acheter, de revendre vos jeux de société ou d’en louer à d’autres utilisateurs pour désengorger vos armoires ou tester des jeux avant un possible achat définitif en magasin. Disponible sur Android et iOS, l’application se sert de la géolocalisation pour identifier les revendeurs ou acheteurs à proximité. Si vous êtes partis en vacances quelque part, vous pouvez ainsi louer des jeux tout près d’où vous séjournez. Vous pouvez aussi saisir une adresse pour consulter plus d’offres. Le Grenier Ludique ne fonctionne cependant pas comme une application du type Vinted : il n’y a pas de possibilité d’envoi. Elle permet uniquement la mise en relation entre acheteurs et revendeurs et le partage de la passion des jeux de société. Des filtres sont proposés pour sélectionner votre envie : à acheter ou à louer, le type de jeu (que ce soit pour enfant, jeu de rôle ou de stratégie), l’âge conseillé, la durée d’une partie, le nombre de joueurs requis. La mise en vente ou location est aussi facile, il suffit de scanner le code-barres du jeu pour l’intégrer à l’application. Les utilisateurs peuvent se contacter, notamment pour négocier le prix. Pour les locations, une caution peut être demandée par le loueur. Après l’expérience, une note peut être attribuée par les deux utilisateurs afin de donner une évaluation positive ou négative sur la personne qui vend ou qui loue les jeux.

Un succès relatif Depuis son lancement il y a un an, elle compterait plus de 16.000 adhérents et 70.000 annonces selon le communiqué de l’application. Un nombre peu élevé par rapport à d’autres applications mais non négligeable dans une communauté de passionnés aussi singulière. Si cette application a d’abord démarré en France, Tom Salbeth constate qu’il commence à y avoir de nombreux utilisateurs en Belgique. "Du côté de Bruxelles, quelques centaines" compte-t-il. Si vous pouvez désormais utiliser une telle application pour revendre vos jeux de société ou vous en procurer des nouveaux malgré le confinement, n’oubliez pas de faire vivre les petits magasins qui proposent aussi de vous vendre des jeux par commande à chercher chez eux en cette période.

