Découvrez la Villa Georges, une bâtisse insolite au cœur de Rochefort

C’est aux portes de l’Ardenne que Juliette Grégoire s’est rendue pour nous faire découvrir la Villa Georges, une maison de maître d’exception entièrement rénovée et située en plein cœur de Rochefort.

La Villa George. Cette bâtisse construite à la fin du 19e siècle tient le nom de son tout premier propriétaire : le juge Georges, personnage réputé du côté de Rochefort. Amis d’enfance et passionnés d’architecture, le propriétaire actuel, Renaud Rousselet et Amélie Jacob, décoratrice d’intérieur, se sont donné à cœur joie pendant plus d’un an et demi pour rénover de fond en comble la villa en veillant à apporter une touche de modernité tout en conservant ses matériaux de qualité et ses splendides détails architecturaux.

"Ce qui est impressionnant, c’est que c’est implanté au centre de Rochefort, à deux pas des commerces et restaurants. On se dit qu’est-ce qu’elle fait là cette maison ? Et ce qui est encore plus surprenant, c’est lorsque vous passez le portail, il y a cette impression d’être à la campagne, il n’y a pas un bruit, donc c’est très chouette", rapporte la chroniqueuse du 6/8.

Petite visite guidée

"A l’intérieur, c’est très grand", remarque Juliette. La demeure fait plus de 350 mètres carrés et peut accueillir jusqu’à 8 personnes. Elle dispose de quatre grandes chambres doubles.