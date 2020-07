Découvrez la nouvelle vague des vélos électriques connectés et intelligents: vous allez adorer le deux-roues.

Pédaler connecté et sans vous essouffler, c'est possible et c'est Belge aussi !

Angell, Cowboy, Iweech ou VanMoof, … Découvrez la nouvelle vague des vélos électriques connectés et intelligents qui vont vous faire adorer le deux-roues. La mobilité douce a le vent en poupe en ce temps de pandémie, et parmi les créateurs de vélos connectés, une marque Belge hisse son drapeau. Caroline Sury nous fait découvrir toutes les nouveautés les plus branchées pour des balades on ne peut plus cool et sympas.