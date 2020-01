Découvrez LA demande en mariage qui fait vivre un vrai conte de fées

Gros buzz sur les réseaux sociaux depuis ce week-end. Pascal Michel nous fait revivre une demande en mariage qui a détourné un classique de Disney dans la séquence Post du jour du "6/8".

Ne bougez plus ! "C'est la demande en mariage la plus originale qui s'est passée ces dernières années" annonce ainsi Pascal Michel, une demande réalisée le 30 décembre 2019 totalement digne d'un conte de fées, et c'est le cas de le dire.

Pour faire sa demande, l'homme qui a créé le buzz emmène sa compagne au cinéma. Sur la vidéo, on peut voir l'écran séparé en deux, au-dessus l'écran de cinéma, en-dessous, la caméra qui filme le couple en question.

Le film qu'ils regardent est un classique de Disney : "La Belle au Bois dormant". La vidéo reprend le passage où le prince Philippe se penche vers Aurore pour l'embrasser et la réveiller de son long sommeil. Sauf qu'Aurore n'est pas blonde et ressemble plutôt étrangement à la dame que l'on voit en-dessous. Le prince demande ensuite Aurore en mariage et lance la bague. Celle-ci atterrit en vrai dans les mains du monsieur et celui-ci fait automatiquement sa demande en vrai cette fois, à sa dulcinée.

"Cela a pris plus de 6 mois pour retravailler le dessin animé avec un illustrateur et ce sont tous les membres de la famille et autres amis complices qui se trouvent à côté dans la salle de projection" détaille Pascal.

Pour la fin de l'histoire, celle-ci s'est terminée en "Happy Ending" puisque Sthuthi, la madame en question, a dit oui, de quoi conclure parfaitement leur année 2019. On espère enfin pour eux que l'on puisse annoncer dans des nombreuses années qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.