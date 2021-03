Découvrez l’ange de mer, ce mollusque marin aussi rare que mystérieux

Une espèce que l’on retrouve tout aussi bien dans l’hémisphère sud que nord : "Il est cependant plus grand au nord avec une taille allant jusqu’à 8cm", avance a chroniqueuse, tandis que sa taille moyenne tourne autour des 2,5cm. On le retrouve aussi bien jusqu’à 350-500m de profondeur qu’à la surface.

Mollusque invertébré et translucide faisant partie de la famille des limaces de mer, l’ange de mer porte bien son nom, tant par les tons à la fois bleutés et orangés qu’il dégage, mais aussi pour ses nageoires en forme d’ailes et sa manière très gracieuse de se déplacer.

Pour explorer encore plus les fonds marins, les scientifiques planchent aujourd’hui sur des robots "mous" et plus maniables. L’un des derniers prototypes, montré par la chroniqueuse, est directement inspiré du poisson limace. "On dirait qu’il a la forme d’une raie", ajoute Sara. Tous ses éléments électroniques à l’intérieur sont ainsi enveloppés dans du silicone pouvant se former et déformer suivant la pression.

"Un test a été fait dans la fosse des Mariannes, l’endroit le plus profond au niveau marin, ça s’est bien déroulé si ce n’est qu’ils se sont rendus compte que ce petit robot est assez sensible au courant marin, il n’est peut-être pas assez lourd et se laissait emporter. Mais il peut tout de même aller jusqu’à 3km de profondeur", finit-elle par conclure.