Découvrez-en plus sur les Amérindiens à travers ces 2 livres

Dans le 6-8, ce matin, Michel Dufranne nous fait part de ses suggestions littéraires du moment autour de la thématique des Amérindiens. Il nous présente deux coups de cœur : un prix Pulitzer et une avant-première.

Cependant, il y a anguille sous-roche. L’élément dont ils ne se rendaient pas compte est que cela signifiait également la fin des territoires autonomes, des aides au logement et sociales. Nous découvrons donc cette réalité à travers 2 personnages.

Le premier est un sage, un homme qui en journée travaille "pour les blancs" et en soirée incarne le rôle de chef de tribu. Ayant conscience de ce qu’il va se passer, il va essayer de conscientiser son peuple d’une part, mais aussi de se faire entendre en s’adressant à des sénateurs via des lettres ou en allant à jusqu’à Washington.

Le deuxième personnage est une jeune fille de 19 ans. Considérée comme la réussite de la famille, elle économise pour retrouver sa sœur.

Ces 2 destins vont se croiser et des débats sur la situation et les conditions de vie des Amérindiens vont se créer. De quoi faire un bond dans l’histoire et découvrir un grand nombre d’éléments par rapport à cette période de l’histoire.