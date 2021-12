Découvrez des meilleures histoires de famille de l’année 2021

La famille est un sujet souvent traité dans les bouquins, pourtant celui-ci apporte une tournure assez intéressante. Clara nous présente une famille de manière horizontale et non verticale comme cela est généralement fait. Nous sommes plongés dans l’histoire d’une fratrie dont un des enfants a un handicap. Une des particularités de ce roman est que qu’ils ne sont jamais nommés, on assiste uniquement à leur évolution, en les découvrant chacun à une place bien précise, en fonction de la structure familiale et de leur rôle.

Il s’agit d’une saga anglaise de 5 livres écrite par Elizabeth Jane Howard durant les années 90.



Elle retrace l’histoire d’une famille anglaise bourgeoise durant les années 37-47, une période de crise et d’incertitude à cause de la guerre. Le premier tome s’ouvre sur l’arrivée des enfants chez leur parent, accompagnés de leurs familles respectives et même de combines pour certains. Il y a un focus sur chaque personnage, les envies qu’ils ont, les regrets et rêves qu’ils n’ont pas pu accomplir ce qui permet d’avoir une couverture globale.



L’originalité de cet ouvrage se trouve dans l’écriture, un style anglais qui dit tout sans ne rien dire à la fois, laissant ainsi aux lecteurs la possibilité d’imaginer et de supposer.



C’est d’ailleurs dans cette optique qu’est traité la thématique de la place de la femme et du choc de générations à une période assez charnière de l’histoire ; entre la nouvelle qui réclame l’émancipation ainsi que l’envie de travailler et l’ancienne qui prône le devoir d’être la parfaite épouse modèle.



Retrouvez bien d’autres chroniques tous les jours de la semaine dans Le 6-8 sur La Une.