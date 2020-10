Découvrez cette descente en kayak très vivifiante

On va prendre un bol d’air frais dans le post du jour du 6-8 avec Hugues Hamelynck qui nous emmène prendre le large mais pas n’importe comment et digne d’une attraction touristique. C’est frais et cela nous permet de s’offrir un peu d’évasions en ce lundi matin.

Si vous aimez le kayak et les sensations fortes, vous trouverez certainement votre bonheur en regardant cette vidéo qui circule sur la toile. Direction la Colombie Britanique et plus précisément sur la côte ouest du Canada ou de nombreuses personnes pratique le kayak. "Accrochez-vous car, même si cela à un côté fou, ils sont nombreux à connaître cet endroit avant d’arriver dans le lac. Cet homme glisse à toute vitesse sur un petit canal, un peu comme une luge d’été. Sensations garanties !" commente Hugues.

►►► A lire aussi Sara De Paduwa à tout récemment été initiée à la pratique du kayak devenu tendance.

Retrouvez Le post du jour tous les jours de la semaine dans Le 6-8, à suivre en télé sur La Une de 6 heures à 8 heures.