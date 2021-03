Découvrez ces personnages de "Bob l’éponge" transformés en humains

Bob l’éponge est l’un des dessins animés les plus suivis de ces dernières décennies avec pas moins de 208 pays qui l’ont diffusé depuis 1999. Ryan Altounji, diplômé de conception graphique de personnages en 2D, et grand fan tant de la série que des trois films respectifs qui en ont découlé, a usé de son talent pour reproduire en version humaine mais cartoon, Bob l’éponge et ses amis.

"Il s’est fait plaisir et a essayé d’analyser la psychologie des personnages et de la caricaturer" indique ainsi Tom Salbeth. On peut ainsi identifier Bob l’éponge, son meilleur ami Patrick l’étoile de mer, Eugène Krabs le patron du restaurant le Crabe Croustillant, le voisin et collègue asocial de Bob Carlo Tentacule, son amie Sandy l’écureuil, Plankton le méchant de l’histoire, ou encore Gary, l’escargot domestique de Bob.

Ryan ne vit pas dans un ananas dans la mer comme Bob l’éponge mais devrait bien pouvoir faire carrière dans son domaine de prédilection !