Découvrez 3 recettes anti-gaspi à base d’épluchures de fruits et légumes, à essayer chez vous !

Saviez-vous que le Belge jette en moyenne 33 kg de déchets de cuisine par an ? Parmi ces déchets, on retrouve notamment les épluchures de fruits et légumes, qu’on peut pourtant réutiliser en cuisine dans des recettes aussi bien salées que sucrées. C’est ce que Oumaïma Kasmi nous propose ce matin dans Le 6-8 !

Commençons par l’apéro !

Ne jetez plus vos épluchures de légumes, et réutilisez-les pour préparer des chips antigaspi, économiques et peu caloriques pour l’apéro ! Bonne nouvelle, car cette recette peut être réalisée à partir d’épluchures de nombreux légumes, dont des classiques comme la pomme de terre. Cependant, on ne se limite pas à la patate, puisque la recette fonctionne également avec la peau des betteraves, des patates douces, des topinambours ou encore des aubergines. Cette dernière est assez courante en Espagne, parmi les tapas. Quel que soit le légume, le processus sera toujours le même : Préchauffez votre four à 200°C

Lavez les épluchures et séchez-les

Étalez-les sur une plaque allant au four et ajoutez-y une fine couche d’huile d’olive ou d’huile de colza. Préférez cette dernière pour son excellent rapport oméga 3/oméga 6 et son goût plus neutre que l’huile d’olive !

Ajoutez-y des épices pour imiter les chips qu’on trouve en supermarché , sans les sucres et additifs ajoutés !

, sans les sucres et additifs ajoutés ! Enfournez pendant 15 minutes Voici quelques idées d’associations d’épices : Pour un goût barbecue , ajoutez simplement du paprika fumé

, ajoutez simplement du Piment d’Espelette et ail en poudre

Ail et thym séché

Graines de moutarde et herbes de Provence

Curry en poudre pour des chips de carotte plus exotiques Ces associations sont largement suffisantes, vous n’avez même pas besoin d’ajouter du sel, qu’on retrouve en plus du sucre ajouté dans les ingrédients des chips que l’on retrouve dans les supermarchés.

Et si on passait au dessert ?

© Tous droits réservés L’automne approche et nous allons à nouveau retrouver beaucoup de pommes et de poires. Ne jetez pas leurs épluchures ! Elles aussi peuvent servir pour agrémenter les desserts, à nouveau sous forme de chips de fruits, par exemple ! Le processus est encore une fois très simple et similaire : Préchauffez votre four à 200°C

Lavez les épluchures et séchez-les

Étalez-les épluchures sur un papier de cuisson

Saupoudrez de sucre de coco, de sucre blanc ou impalpable

Selon vos goûts, ajoutez également une bonne pincée de cannelle, ou de la vanille

Enfournez pendant 10 minutes Vous obtenez un accompagnement parfait pour les desserts et petits-déjeuners traditionnels : À ajouter sur du pain perdu ou des crêpes, dans du yaourt ou du granola, il y’a moyen encore une fois d’être créatif et de s’amuser ! Attention, il est tout de même préférable de choisir des fruits bio pour réaliser cette recette, car on retrouve malheureusement à peu près 44% de pesticides dans les épluchures des fruits et légumes traditionnels.

Il est temps de s’hydrater !

Terminons par une boisson ultra rafraîchissante : De l’eau aromatisée aux épluchures de concombre et d’agrumes. Des épluchures d’oranges ou de citrons peuvent être utilisées, mais le citron vert se marie particulièrement bien avec le concombre. Il suffit de laver les épluchures, de les placer dans de l’eau, et de laisser celle-ci s’imprégner de tout ça pendant 4 heures au moins. Plus longtemps on laisse, plus ça sera aromatisé ! Ensuite, on ajoute des glaçons et quelques feuilles de menthe fraîche. Vous pouvez également préparer votre boisson la veille et laisser infuser toute la nuit. Le matin, il suffit de filtrer cette eau délicieusement parfumée, et vous pouvez mettre dans votre gourde pour en profiter toute la journée !

