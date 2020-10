Découverte de " La Quincaillerie " un resto étonnant à Bruxelles

Une décoration typée "Art nouveau"

Une décoration typée "Art nouveau" - © Tous droits réservés

La Quincaillerie : c'est un décor rempli de détails qui rappellent cette époque comme les étagères composées de tous plein de tiroirs en bois. Et le restaurant s’étale sur trois niveaux avec, au premier, des tables de deux plus intimes. "Il y a même une petite pièce que l’on peut privatiser pour une tablée de 4 personnes".

Spécialités de fruits de mer : ils ont un arrivage quasi quotidien et donc les produits sont hyper frais. On peut par exemple consommer les huîtres à la pièce ou se confectionner un joli plateau gourmand. "La carte comporte aussi de nombreux autres plats brasserie plus classiques, comme le steak tartare, le jambonneau ou encore le vol-au-vent frites."



Juliette Grégoire et son compagnon ont testé pour vous : des saveurs différentes en entrées pour Juliette, alors que son compagnon a opté pour quelques huîtres et Juliette pour des croquettes de crevettes. Ensuite, Juliette a goûté le vol-au-vent maison tandis que son compagnon est resté sur les produits de la mer avec le ½ homard roti au beurre (de Cayenne et citron vert, légumes croquants, pommes grenaille au thym). Et pour terminer, une succulente tarte citron!



L'avis de Juliette : "alors honnêtement, tout était super bon: les produits sont ultra frais, c’est bien relevé et les quantités sont généreuses. Après, je pense que l’idéal c’est quand même de déguster leurs fruits de mer car c’est vraiment leur spécialité et leurs produits sont d’une qualité assez rare." Et important à souligner: vous pouvez aussi commander vos fruits de mer et les emporter pour les déguster à domicile.

Une brasserie haut de gamme pour se faire plaisir sans compter : les prix se situent entre 17 et 23 euros pour l’entrée, les plats sont entre 20 et 30 euros - hors fruits de mer etc évidemment où là c’est plus élevé, et les desserts oscillent autour des 10 euros. "Nous étions aux alentours des 60 euros par personne pour notre menu mais ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de manger des fruits de mer donc on s’est fait plaisir!"

Infos pratiques : "La Quincaillerie", situé rue du Page 45 à Ixelles - ouvert tous les soirs à partir de 19h00.

