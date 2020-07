Les carrières exploitées c’est aussi un monde extraordinaire, ce sont des lieux de prédilection pour la faune et la flore. Une carrière en activité va générer toute une série de milieux naturels spécifiques comme des falaises, des éboulis, des mares temporaires, sablonneuses,… qui vont permettre d’accueillir tout un cortège d’espèces animales et végétales qui vont y trouver refuge, dont des espèces très menacées.

Les carriers s’engagent pour la nature

Découverte d'un espace étonnant pour la biodiversité : les carrières - © Tous droits réservés

La carrière est un véritable lieu d’accueil pour de nombreuses espèces animales et végétales menacées.

L’exploitation d’une carrière conduit à la création d’habitats naturels devenus rares en Belgique qui attirent une flore et une faune spécifiques. Le secteur carrier est très engagé dans ce type de projet.

"Le Life In Quarriers" coordonné par la Fédération de l’Industrie extractive vise à protéger toute cette faune et cette flore présentes sur les sites d’exploitation (15 carrières impliquées).

Les carriers sont très impliqués pour la valorisation de ces milieux naturels et de protection de la nature. Ils estiment toute la richesse de ces espaces et vont ainsi protéger ces milieux et gérer de façon dynamique la nature. On a ainsi des aménagements temporaires ou permanents selon les besoins spécifiques des espèces animales et végétales.

Les aménagements de milieux naturels temporaires (mares, éboulis, etc.).

Les aménagements permanents (mares, prairies de fauche, etc.

On sent une véritable prise de conscience de cette utilité environnementale.

Parmi les bénéficiaires :

Des crapauds vont rechercher des mares, le carrier va alors s’engager à réaliser 10 mares pour accueillir ces espèces. Il y a également 75 hectares dédiés et aménagés pour les moutons, dans les carrières. La petite hirondelle de rivage par exemple va y trouver un habitat de prédilection. Tout autant d’espèces animales qui y trouvent leur coin de paradis.