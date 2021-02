Décoration et plantes d'intérieur : tout savoir quand on n'a pas la main verte

Comment remédier à son envie de décorer son chez-soi de plantes d’intérieur quand on n’a pas la main verte ? Dans Le 6-8, Véronique Wese vous donne quelques astuces et bons plans pour garder vos plantes en bonne santé.

Certaines plantes, ont également la capacité de purifier l’air , rappelle Véronique. Certaines plantes, bio dépuratives, réduisent les toxines présentes dans l’air. C’est notamment le cas du lierre, de l’aloe vera ou encore des fougères . "C’est donc intéressant d’avoir des plantes chez soi, mais pour en savoir plus, outre les pépiniéristes et fleuristes, toujours de bon conseil, il y a aussi des applications smartphone très chouettes", explique-t-elle.

La "jungle urbaine", tendance du moment. © Getty Images

"J’ai testé 7 applications du genre et Picture This est ma préférée. C’est une application payante (20€ par an) hyper pratique qui reconnaît vos plantes lorsque vous prenez une photo. Elle donne aussi des conseils d’entretien, des descriptions, etc.", présente Véronique qui enchaîne directement par un conseil pour résoudre un problème récurrent pour tous ceux n’ayant pas la main verte : "Il ne faut pas trop arroser. C’est aussi mon problème. Il faut attendre que la terre soit bien sèche entre deux arrosages".

Si vos plantes font la grise mine, l’application est aussi en mesure de vous apporter des solutions. Et si vous désirez davantage de précisions, Picture This vous permet de contacter un expert qui vous conseillera sur base de vos photos.