Déco : expérimentez et osez grâce aux nombreuses possibilités qu’offre la réalité augmentée

Fortement développée plus récemment dans le monde de la culture et du tourisme, la réalité augmentée se différencie de la réalité virtuelle : "Comme son nom l’indique, la réalité virtuelle vous plonge dans un environnement entièrement virtuel. C’est un peu comme à l’ Euro Space Center , vous mettez un casque et vous avez l’impression de marcher sur la lune, bien que vous n’y soyez pas", explique Véronique Wese.

Utilisée principalement à ses débuts dans le milieu militaire, médical ou encore de la recherche, la réalité augmentée tend à s’inscrire de plus en plus dans notre quotidien .

Vous souhaitez refaire votre déco intérieure, mais vous hésitez à vous lancer ou à miser sur l’originalité ? Dans Le 6-8, Véronique Wese se penche sur la réalité augmentée, un outil des plus pratiques pour expérimenter et oser au service de la déco.

Après multiples tests sur plusieurs applications, la chroniqueuse fait part de son expérience : "Vous scannez votre intérieur et il vous est possible d’ajouter des éléments virtuels. Ici, par exemple, je teste des tabourets de bar", montre-t-elle sur la vidéo d’illustration, "c’est très pratique, parce que ça vous permet de voir comment cela s’agence dans votre intérieur, mais ce qui est bien aussi, c’est que les proportions sont tout à fait respectées. L’application vous indique vraiment si vous avez assez de place pour l’installer".

Via un catalogue proposé sur l’application choisie, il vous est donc possible de vous faire directement une idée, de vous inspirer sur ce à quoi pourrait ressembler votre nouvelle déco, mais aussi d’acheter directement les objets qui vous intéressent via ladite application.

Si les applications gratuites du genre commencent à pulluler sur les "stores" de votre smartphone ou tablette, Véronique vous fait part de sa sélection : Myty, Ikea Place, Housecraft.

On crée une expérience puisqu’on va au-delà du catalogue papier. Et vu qu’on est actuellement voués à rester plus chez nous, faire son shopping déco est vraiment plus facile

L’expérience peut également être rééditée pour la couleur ou le papier peint de vos murs : "Ici, je suis sur l’application Graham & Brown, on peut donc s’en inspirer. L’application est aussi capable de mesurer la taille d’un mur", conclut la chroniqueuse.