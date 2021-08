Décès de Charlie Watts : en 1964, l’arrivée des Rolling Stones en Belgique crée l’hystérie

Le papy du rock Charlie Watts s’en est allé. Le 6-8 lui a rendu hommage avec une archive de la Sonuma sur le premier passage des Rolling Stones en Belgique et une intervention de Walter De Paduwa.

Le rock est en deuil après le décès de Charlie Watts, le légendaire batteur des Rolling Stones. Le musicien était actif depuis 1963 dans la formation britannique de blues rock, soit presque 60 ans de carrière dans l’un des groupes les plus mythiques de l’histoire de la musique.

En 1965 sort (I Can’t Get No) Satisfaction, un tube planétaire qui fera connaître un autre groupe britannique dans le monde entier juste après les Beatles, et qui renforcera la 'British Invasion' aux États-Unis : les Rolling Stones. Outre la mélodie entêtante à la guitare, le martèlement de la caisse claire sur les 4 temps par Charlie Watts donne son allure vive au morceau. Tout y est déjà : le flegme, le tempo, la sobriété.

Un an plus tôt, au moment où Sylvie Vartan se distingue en France avec La plus belle pour aller danser, les garçons 'rebelles' de la musique, les Stones, commencent à se faire un nom en Europe après la sortie de leur premier album éponyme. Formé en 1962, le groupe se compose alors de Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman et Charlie Watts.