De vieux vinyles pour refaire la déco ? Découvrez ces idées originales !

Vous êtes à court d’idées déco pour égayer votre chez-vous ? Les vinyles pourraient bien être la réponse. Dans Le 6-8, Véronique Wese nous présente Cloé du Trèfle et ses idées originales destinées à leur donner une seconde vie. Revenu en force depuis maintenant quelques années, le vinyle peut trouver une seconde vie en décoration, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il peut être mis à toutes les sauces. C’est en tout cas ce que s’est dit Cloé du Trèfle, artiste bruxelloise à la fois musicienne, chanteuse, DJ, compositrice ou encore professeure, qui comme de nombreux artistes indépendants, a vu ses activités complètement à l’arrêt. ►►► À lire aussi : Apprenez à faire votre bougie 100% naturelle, cet objet du quotidien qui fascine L’occasion de se lancer dans un nouveau projet… cette fois-ci dans la déco, et à base de disques vinyles. Le résultat a de quoi surprendre ! Sur la page Facebook de l’artiste "Cloé a plus d’un 45 tours dans son sac", vous pouvez notamment découvrir de vieux disques devenus de jolis cale livres, des plats ou plateaux originaux et des décorations murales stylées. Regardez plutôt !

"Au niveau de la déco murale, ici elle s’inspire de Banksy et de La Petite Fille au ballon. Mais elle fait aussi ce qu’on appelle des skylines, des lignes d’horizon de grandes villes comme Bruxelles, Paris, New York, Londres, Rio de Janeiro, etc. qu’elle découpe avec une découpeuse laser high-tech ! C’est assez impressionnant", expose Véronique Wese. Si la découpe des skylines demande un savoir-faire et une précision que Cloé du Trèfle maîtrise, la chroniqueuse livre quelques conseils pour transformer vos vinyles soi-même en plat ou en cale-livres : "ça, c’est possible de le faire chez soi. Comme l’explique l’artiste, l’avantage du vinyle est qu’il est très malléable."

Le tuto de Véro

Pour fabriquer un cale-livres à partir d’un vinyle, il suffit d’appliquer de l’eau bouillante sur une partie du disque, cela rendra le plastique du disque malléable et vous pourrez le plier à votre guise. "Pour faire un plat, vous en mettez tout simplement un au four à 150°, vous déposez le disque dessus. Etant donné que c’est du plastique, il faut éviter de le laisser trop longtemps donc veiller à laisser une fenêtre ouverte", conseille-t-elle, "ça ne sent pas et ce n’est pas long du tout parce qu’il faut le laisser à peine 1 minute." Avant de séparer le plat du vinyle, attendez un peu afin de ne pas vous brûler.

"On peut mettre de tout, des fruits, des clés, etc. mais il ne faut pas oublier qu’il y a le petit trou au milieu", finit-elle par rappeler.