De "Pom-Pom Girls" à hôtesse de l'air, il n'y a qu'un pas ou presque !

Dans le post du jour du 6-8, Hugues Hamelynck vous fait part de la vidéo de cette hôtesse de l’air de Philadelphie qui a trouvé un moyen insolite pour se détendre entre deux vols, elle fait des acrobaties dans l’avion. Regardez plutôt.

Hugues Hamelynck : "Alors vous le savez, entre deux vols, les hôtesses de l’air participent au rangement de l’avion et puis quand les passagers arrivent, elles font un dernier check et vérifient que les cabines de rangement s’ouvrent et se ferment et bien. Eh bien regardez cette hôtesse qui va faire quelques étirements et qui joue l’utile à l’agréable". Pour l’anecdote, elle était Pom-Pom Girls avant d’être hôtesse de l’air "ceci explique sans doute cela " sourit encore Hugues Hamelynck.