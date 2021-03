De plus en plus d’animaux sauvages en ville : un blaireau aperçu à Woluwé-Saint-Pierre

De plus en plus d’animaux débarquent en ville. Si les renards se font nombreux depuis quelque temps dans la capitale, un blaireau a récemment été aperçu pour la première fois dans un quartier de Woluwe-Saint-Pierre.

Le blaireau est donc plus sauvage . On le retrouvera plus fréquemment dans les quartiers avec de grands jardins ou où il y a des potagers partagés, par exemple.

Tout d’abord, le renard se contente d’un plus petit territoire que le blaireau : " Le blaireau a besoin de plus d’espace. Il se nourrit d’invertébrés, de lombrics, etc. Il a besoin de terre. Tandis que le renard est plus opportuniste, vos poubelles feront l’affaire", avance la chroniqueuse nature.

"On a pu remarquer aussi trois portées de lérots qui avaient presque disparu, au Centre de Soins de la Faune Sauvage de Bruxelles , on l’on recueille la faune de la région", précise aussi Sophie Brems.

Peu de chance de voir le renard se reproduire en ville indéfiniment, même s’il est vrai que l’on en voit de plus en plus.

La population de renards va par contre s’auto-réguler : " Il y aura une limite , quand il n’y aura plus assez de gîte et de couvert, il va céder sa place, il ne va plus pouvoir partager le territoire et une sélection naturelle va s’opérer", précise-t-elle.

La ville est-elle plus accueillante aujourd’hui ? Il n’en est rien. On constate une perte de biodiversité en ville, comme à la campagne à cause de l’urbanisation constante, la pollution lumineuse, le changement climatique, etc. Les zones de nourrissage, de reproduction ou d’habitat sont de plus en plus restreintes et force les animaux sauvages à s’aventurer dans de nouvelles contrées.

Maintenir des espaces verts en ville, c’est bon pour notre moral, mais aussi pour la biodiversité

"Il faut donc aussi que les politiques trouvent cet équilibre entre la pression au niveau de l’urbanisation et l’intérêt de garder des espaces verts", termine la chroniqueuse avant d’ajouter : "Depuis un an, la biodiversité subit une nouvelle pression puisque tout le monde va maintenant se promener dans les parcs et les bois. Parfois, certaines espèces sont dérangées".